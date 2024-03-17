معاش تكافل وكرامة 2024.. تعرف على مدة استخراج «فيزا القبض»

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مدة استخراج فيزا معاش تكافل وكرامة، والذي يُصرف شهرياً لـ 5.2 ملايين أسرة بواقع 22 مليون مواطن، ويحصل بموجبه المستحقون على مجانية التعليم والدعم الغذائي، إذ يأتي في إطار تبني الدولة منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية.

مكان الحصول على فيزا تكافل وكرامة

وقالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية إنَّ فيزا معاش تكافل وكرامة تستغرق أسبوعين، عقب استيفاء المتقدم لجميع الشروط والضوابط المطلوبة للحصول على المعاش، موضحة أنَّه يحصل عليها من الوحدة الاجتماعية الكائنة في محل سكنه.

وأضافت مساعد وزيرة التضامن لـ«الوطن» إنَّ الوزارة ربطت صرف معاش تكافل وكرامة بحضور أطفال الأسر المستفيدة بنسبة 80% من أيام العام الدراسي، وفي حالة التسرب من التعليم يتم وقف المساعدة الشهرية، موضحة أن هذا الإجراء يسهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم في مصر.

إعفاء 4.5 ملايين طالب وطالبة

ونوهت إلى أنَّه تمّ إعفاء 4.5 ملايين طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية كالابتدائية والإعدادية والثانوية من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين طالب مدرسي.