«تكافل وكرامة».. «يد الدولة» تحمي الأسر الأولى بالرعاية (ملف خاص)

حزمة حماية اجتماعية كبيرة، وجَّهت بها القيادة السياسية الشهر الماضى، كان من ضمنها زيادة معاش برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى يستفيد منه ما يقرب من 22 مليون مواطن، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، خاصةً الفئات الأوْلى بالرعاية، ومن المقرر أن يتم صرف هذه الزيادة الجديدة اعتباراً من اليوم 15 مارس.

تضمنت توجيهات القيادة السياسية زيادة معاشات «تكافل وكرامة» بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية تبلغ 5.5 مليار جنيه، لترتفع نسبة الزيادة خلال فترة لا تتجاوز العام إلى 55% من قيمة المعاش، إذ شهدت زيادتين فى 2023، إحداهما بنسبة 25%، وأخرى بنسبة 15%، كما تم الإعلان عن تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» فى موازنة العام المالى 2024/ 2025.

اليوم.. بدء صرف أكبر حزمة حماية اجتماعية للمواطنين بتوجيهات من القيادة السياسية

يقدم برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» خدمات متعددة للفئات الأوْلى بالرعاية، إذ يجرى دعم 1.2 مليون شخص من ذوى الإعاقة، بتكلفة سنوية تصل إلى 8 مليارات جنيه، إضافة إلى نحو 700 ألف مواطن من كبار السن، بتكلفة 3.2 مليار جنيه سنوياً، بالإضافة إلى 720 ألف سيدة معيلة، بتكلفة 3.4 مليار جنيه، كما أطلقت الدولة عدة برامج أخرى للحماية الاجتماعية، تعمل بشكل متكامل فيما بينها، منها «سكن كريم، ولا أمية مع تكافل، و2 كفاية، والألف يوم الأولى فى حياة الطفل».

ويلعب برنامج «تكافل وكرامة»، الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعى، دوراً مُهماً فى القضاء على مشكلات عديدة، منها الفقر والتسرب من التعليم وسوء التغذية، حيث يشترط لاستمرار الحصول على الدعم المقدم من البرنامج، حضور أبناء الأسر المستفيدة للتعليم بنسبة لا تقل عن 80% شهرياً، وحضور الأم لثلاث جلسات توعية صحية بحد أدنى، لمتابعة برامج الصحة الأولية، ومتابعة الحمل، وإعطاء الأطفال كل جرعات برامج التطعيمات على مدار كافة المراحل العمرية، حتى 6 سنوات.