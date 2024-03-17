أول ظهور لـ نجوى فؤاد بعد أزمة مرضها الأخيرة

تستضيف الإعلامية أسما إبراهيم، الفنانة نجوى فواد في برنامج حبر سري غدا.

أول ظهور لـ نجوي فؤاد بعد أزمة مرضها

وتتحدث نجوي فواد خلال حلقة برنامج حبر سري عن العديد من الأسرار والكواليس عن حياتها، كما تكشف عن تخلي الفنانة يسرا عنها وترد لأول مرة.

كما تتحدث نجوى إبراهيم عن ابنتها بالتبني للمرة الأولى خلال الحلقة، وتكشف تفاصيل مرضها الأخير، كما تتحدث عن أحداث غزة الأخيرة، وتكشف عن رأيها فيما يجري حاليا.

تفاصيل برنامج حبر سري

برنامج حبر سري يعرض يوميا في رمضان وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم واستضافت في حلقاته الأولى العديد من المشاهير من بينهم أمير كرارة وخالد يوسف وفيفي عبده.