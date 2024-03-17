خالد يوسف: المخرج هو نجم أي عمل وصاحبه وليس الفنان

أكد المخرج خالد يوسف، أن المخرج هو صاحب الفيلم وليس الفنان، والحالة الفنية في أي مكان في العالم هو أن المخرج صاحب الفيلم وهو الذي يمتلك رؤية للفيلم.

وأشار المخرج خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إلى أن الفن السينمائي هو الفن الجامع، والجميع يعمل في السينما تحت رؤية المخرج، بداية من الموسيقى والإضاءة والتمثيل، قائلا: «أي أبجديات للسينما المخرج هو صاحب الفيلم».

وأوضح خالد يوسف، أنه مهما كان الفيلم يمتلك نجوما من الفنانين، إلا أن المخرج هو نجم أي عمل وصاحبه، مشددًا على أن الفنان هو نجم العمل ووجوده ضروري، موضحًا أن مشاركة فنان صاحب جماهيرية كبيرة يضيف له الكثير من النجاح.