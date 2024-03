بعد انفصاله.. تعرف على حبيبة أحمد العوضي الجديدة في الحلقة 7 من حق عرب

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي على قناة ON Drama، تطورا كبيرا في علاقة «عرب السويركي»، والذي يجسده الفنان أحمد العوضي، مع خطيبته حنان والتي تجسدها الفنانة دينا فؤاد بعدما تم خطبتها لعدوه اللدود «رباح أبو الدهب»، والذي يجسده الفنان وليد فواز، بالإضافة لعودتها لأعمال السرقة والنصب على الآخرين مقابل جمع الأموال.

وتشهد الحلقة 7 من مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي تطورا في علاقته مع أنغام والتي تجسدها الفنانة كارولين عزمي، بعد انفصالها رسميًا عن خطيبها رامي والذي يجسده الفنان تامر شلتوت، ودفاع عرب السويركي عنها وخوفه عليها بشكل دائم، ورجولته في التعامل مع المواقف الصعبة التي مرت بها مثل تعطل سيارتها في الصحراء بمفردها وإنقاذه لها في أقل من نصف ساعة، وحمايتها من مطاردة خطيبها السابق رامي لها حتى منزلها، بالإضافة لخوفها الزائد عليه أثناء القبض عليه وحبسه.

ويعمل عرب السويركي خلال المسلسل كتاجر أخشاب والذراع اليمنى لـ المعلم عبد ربه كبير السوق في الدرب الأحمر والذي يجسده الفنان رياض الخولي، ويحاول التغلب على الصعوبات والتحديات في حياته والثأر من قاتل أبيه.

موعد عرض مسلسل حق عرب الحلقة 7

ويأتي موعد مسلسل حق عرب الحلقة 7 من بطولة الفنان أحمد العوضي، مساء الليلة فى تمام الساعة 9 مساءً على قناة ON Drama، بالإضافة لقناة ON العامة في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا، كما يمكنك مشاهدة الحلقة عبر منصة WATCH IT دون فواصل إعلانية.