عاصفة ترابية وأمطار تضرب محافظة أسوان.. وتحذيرات للسائقين

تشهد محافظة أسوان تغيرات في الأحوال الجوية أبرزها هبوب عاصفة ترابية مساء اليوم، مما أدى إلى إغلاق حركة الملاحة الجوية والنهرية في المنطقة، وأصدرت المحافظة توجيهات لإدارة مرور أسوان بضرورة التنبيه على سائقي المركبات بتوخي الحذر والتهدئة وخفض السرعة على الطرق السريعة، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين والسياح.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وكشفت المحافظة أنه يجري التنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وغرف العمليات الفرعية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لتقديم المساعدة ومتابعة الحالة الجوية بشكل مستمر مع حالة انخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل في أنحاء أسوان.

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وشهدت مدينة أبوسمبل السياحية تدنيًا كبيرًا في مستوى الرؤية بسبب العاصفة القوية والرياح الشديدة والغبار الكثيف، ومن المتوقع أن تستمر التقلبات الجوية بالمنطقة في الفترة المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة

وتشهد محافظة أسوان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، إذ سجلت بعض التغيرات في الأحوال الجوية ووصلت درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية مع سقوط أمطار خفيفة وهبوب رياح محملة بالأتربة والرمال.