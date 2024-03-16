مساجد محافظة أسوان.. تراث إسلامي قديم ينبض بالإيمان والتاريخ

تزخر محافظة أسوان بالعديد من المساجد والأضرحة التي تعكس تاريخ الحضارة الإسلامية التي يقبل الأهالي عليها في شهر رمضان لأداء صلاة التراويح، وكذلك العديد من الأضرحة لتكون شاهدًا حيًا على التراث الإسلامي، بجانب التراث المصري في المدينة التي تزخر بالحضارة المصرية القديمة.

مسجد الطابية

من بين هذه المساجد يأتي مسجد الطابية الذي تم بناؤه على أنقاض فالطابية الحربية الشهيرة في عهد محمد علي باشا والي مصر، وكانت هذه القلعة في الأصل مدرسة حربية، لكنها تحولت فيما بعد إلى مسجد.

يقول الباحث الأسري محمود حماد، إن مسجد الطابية يتميز بتصميمه المملوكي الرائع، وتم بناؤه على 24 عمودا أثريا، وتبرز القبة الشاهقة والمئذنتين لتمنح الزائرين إطلالة رائعة على محافظة أسوان.

مسجد بدر

ويضيف الباحث الأثري لـ«الوطن»، أن من بين أهم المساجد في المحافظة يأتي مسجد بدر، الذي تم بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويقع هذا المسجد بالقرب من منطقة الطابية وبني بتصميم يشبه المساجد المملوكية، ويضم مئذنتين عاليتين ويغطي المسجد مساحة تقدر بـ 700 متر مربع، ويتميز بجمال زخارفه الداخلية وهو مسجد ضخم.

المسجد الجامع

ووفقا لـ«حماد»، فإن المسجد الجامع الذي يقع على كورنيش النيل في أسوان من أضخم المٌستجد التي تحويها محافظة أسوان ويتميز بأنه يضم أكبر محراب في المساجد المصرية، ويتمتع بتصميم حديث ومعماري فريد، ويتسع المسجد لـ 100 متر، ومطعم بالرخام الإيطالي ووضع الأساس للمسجد في عام 2005 وافتتح في نهاية عام 2009.

ويعد المسجد الجامع أبرز المعالم المعمارية الحديثة في المدينة وبداخله نجفة ضخمة مطلية بالذهب ويتمتع بقبة شاهقة تبلغ ارتفاعها 42 مترًا.

أضرحة شاهدة على التاريخ الإسلامي

ويؤكد الباحث في المعالم التراثية أن محافظة أسوان غنية بالعديد من الأضرحة الشاهدة على التاريخ الإسلامي في المنطقة وأحد هذه الأضرحة، ضريح السيدة رابعة العدوية، كما يوجد أيضًا ضريح الأميرة شهزادة، والذي يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ويعتبر يعتبر هذا الضريح مرجعًا ثقافيًا ودينيًا في المنطقة ويستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.