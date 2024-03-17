متحدث «الرئاسة»: ما يحدث من توطيد للعلاقات بين القاهرة وأوروبا غير مسبوق

كشف الدكتور أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل القمة الأوروبية المصرية، قائلاً: «القادة الأوربيون وصفوا هذا اليوم بالتاريخي، وخلال اللقاءات الثنائية كان هناك حديث على أن ما يحدث من توطيد العلاقات بين القاهرة أوروبا بالأمر غير المسبوق».

وأضاف «فهمي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشات الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك تعاونًا في مجال الربط الكهربائي مع اليونان، وهناك اتجاه لإقامة شراكة ضخمة وكبيرة بين مصر وإيطاليا في مجال الزراعة، وتعظيم العائد من المشاريع الزراعية الكبرى التي تنفذ في مصر، حيث الفترة المقبلة ستشهد دخول 4 ملايين فدان إلى أراضي مصر الزراعية».

ولفت إلى أن المناقشة شملت الحديث عن مكافحة الهجرة إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن مصر تحدثت بأن تحقيق الاستقرار في الدول النامية والدول الإفريقية، سيساهم بصورة كبيرة في وقف الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، بالإضافة لدعم الهجرة الشرعية إلى أوروبا.

ولفت إلى أن القمة المصرية الأوروبية كانت تتويجًا لعشر سنوات من العمل المصري الدؤوب والبناء التدريجي التراكمي الذي قامت به الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر استطاعت أن تجبر جميع الأطراف والجهات والقوى والمنظمات على التعامل معها بندية، وصولاً لمرحلة من الشراكة الإستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوربي، وهذا مستوى متقدم من العلاقات مع أوروبا.

ولفت إلى أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة هي درجة أعلى من العلاقات العادية، وهذه العلاقات بعيدة المدى، وليست قائمة على التعاون أو تبادل المصالح، ولكنها قائمة على استراتيجية بعيدة المدى.

وأضاف أن مصر لديها شراكة إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع روسيا ومع الصين، والآن مصر لديها علاقة إستراتجية مع الاتحاد الأوربي، وهذا يعني أن مصر دولة إقليمية لديها ثقل كبير في عالم اليوم، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوربية تعبر عن سياسية خارجية رشيدة، فالاتحاد الأوروبي وجد أن مصر دولة ذات مبادئ تسعى وراء مصالحها بنوع كبير من الشرف والكرامة والاتزان.