السيسي: 3 مكونات رئيسية لحزمة الـ7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه جرى ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي بحزمة مالية لدعم الاقتصاد المصري تبلغ نحو 7.4 مليار يورو، وتتكون هذه الحزمة من 3 مكونات رئيسية.

وأضاف السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي جمعه بقادة الاتحاد الأوروبي، ونقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء: «هذه المكونات تتمثل في التمويل الميسر ضمانات الاستثمار والدعم الفني لتنفيذ مشروعات التعاون الثنائي».

وتابع: «اتفقنا مع رئيسة المفوضية الأوروبية على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من العام الجاري للتعريف بالفرص والإمكانيات الاستثمارية في مصر وبما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصري، كما ركزت مباحثاتنا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء فيما يتعلق بالغاز الطبيعي أو الربط الكهربائي، حيث اتفقنا على التعاون في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة وأكدنا مواصلة التعاون القائم في إطار منتدى غاز شرق المتوسط لما يساهم به في تحقيق أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي».