«الأوقاف»: رفع سن الاشتراك في مسابقة العمال إلى 40 عاما

زف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بشرى سارة للراغبين في الاشتراك بمسابقة «عمال الأوقاف»، إذ قرر رفع السن للمتقدمين إلى 40 عاما، جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

بوابة الوظائف الحكومية

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد لصالح وزارة الأوقاف عن طريق التعاقد، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز من هنا، على أن يجرى التقديم إلكترونيا على موقع البوابة في الفترة من 2 حتى 16 أبريل المقبل.

شروط وظائف الأوقاف

نصت وزارة الأوقاف على عدة شروط يجب توافرها لدى المتقدمين لوظائف عمال الأوقاف 2024، من بينها أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، أن يكون المتقدم من الذكور.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة)، وأن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، وأن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان، والكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم، يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، على الرابط التالي من هنا.