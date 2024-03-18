1000 وظيفة في وزارة الأوقاف بجميع المحافظات.. اعرف آخر موعد للتقديم

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط الوظائف الجديدة المطلوبة في وزارة الأوقاف، وعددها 1000 وظيفة عامل مسجد بموازنة وزارة الأوقاف والمديريات التابعة لها بجميع محافظات الجمهورية.

شروط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف

أشار الإعلان إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظائف، من بينها: أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون المتقدم من الذكور فقط، وألا يزيد السن عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط، وأن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقا للقواعدالمقررة في هذا الشأن، واجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة، مع الالتزام بالتقديم بالتقديم فقط في المحافظة الكائم بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت في بطاقة الرقم القومي.

المستندات المطلوبة

- صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو زارة الأوقاف، الموقف من الخدمة العسكرية، وشهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة.

يتم التقديم إلكترونيا عن طريقة بوابة الوظائف الحكومية اعتبارا من 17 مارس وحتى 16 أبريل 2024 على الرابط.