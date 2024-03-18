تفاصيل وظائف العمال بوزارة الأوقاف.. اعرف الشروط المطلوبة للتقديم

تفاصيل وظائف العمال بوزارة الأوقاف، أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيرًا إلى توفر فرص عمل لـ1000 شخص كعمال مسجد لصالح الوزراة عن طريق التعاقد، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز، لافتة إلى فتح باب التقديم إلكترونيًا على موقع البوابة في الفترة من 2 حتى 16 أبريل المقبل.

شروط وظائف العمال بوزارة الأوقاف

وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، شروط وظائف العمال بوزارة الأوقاف التي تضمنت أنّ يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أنّ يكون محمود السيرة وحسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، أن يكون المتقدم من الذكور، ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان، أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط «سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة».

وشملت الشروط اللازمة لوظائف العمال بوزارة الأوقاف، عددًا من المحددات منها:

- أنّ يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.

- أنّ يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) التي تعمل بنظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ كحصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان وتأكيد ذكر اسم المتقدم به.

المستندات المطلوبة للتقديم

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتقديم في وظائف العمال بوزارة الأوقاف يرجى زيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/(S(2310lsy4jdrpcnzn0tnevgcb))/Jobs/ShowJob.aspx?JobID=SnaFeIoFqe0r024bEWtPfA