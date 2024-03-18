عضو «كبار العلماء» يكشف المستحبات في الصيام

قال الدكتور فتحي الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنّ هناك فهم خاطئ وكثير من الناس يجعلون الأمر المستحب فرضا، ومن تركه كأنّه ترك فرضا من الفرائض وخاصة في شهر رمضان، موضحا أنّه من سنن الصيام تعجيل الفطر، فعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يزال الناس بخير ما عجَّلوا الفطر، وأخروا السحور».

هيئة كبار العلماء

وأوضح الفقي عبر الصفحة الرسمية لهيئة كبار العلماء، أنّ اتباع الأمر النبوي فيه محبة لله ورسوله، فإذا دخل وقت المغرب يجب أن نفطر وفورا، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقطع للطريق على المتنطعين على سنة الرسول الكريم، مشيرا إلى أنّه من الأمور المستحبة الإفطار على رطب أي تمرات، وإن لم يكن فشربة ماء أو مزقة لبن.

المستحبات في الصيام

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أنّ العبادات مبنية على الاتباع وليس الابتداع، ومن المستحبات أيضًا أن نبتعد عن كل ما ينقص ثواب الصيام من اللهو والكلام الخارج، وإذا تعرض أحدكم للشتم أو السب يقل اللهم إني صائم، وعند الفطر لك دعوة مقبولة لا ترد، يجب أن تحرص عليها.