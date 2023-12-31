الانشغال بقراءة وحفظ القرآن أثناء ساعات العمل الرسمية.. الإفتاء تكشف رأي الدين

ينشغل بعض الموظفين والعمال بقراءة القرآن أو حفظه خلال ساعات العمل الرسمية بشكل يعطلهم عن ممارسة مهام عملهم، وفي هذا الشأن كشفت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، حُكم الدين في قراءة القرآن الكريم أثناء العمل.

اختلاف حال الموظف

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة آيات القرآن من المصحف، في وقت العمل تختلف باختلاف حال الموظف أو العامل، فلو أنه مٌكلف بعمل أساسي ما يتقاضى عليه أجرا فلا يجوز له أن يترك هذا العمل لقراءة القرآن أو لأي شيء آخر فكما يقول الفقهاء «المشغول لا يشغل»، فالموظف في هذه الحالة مشغول بالفرض أو الواجب الذي عليه فلا ينشغل عنه بشيء آخر.

دار الإفتاء المصرية

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العامل أو الموظف إذا انتهى من عمله وأدى ما عليه ولديه وقت فراغ، فلا مانع من أن يشغل وقته بقراءة القرآن أو ذكر الله عز وجل.