هيئة كبار العلماء تعقد ملتقاها الخامس والعشرين احتفاء باللغة العربية

عقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم الثلاثاء، الملتقى العلمي الخامس والعشرين بعنوان «لغتنا الخالدة.. أسرار الارتقاء وعوامل البقاء»، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وشارك في الملتقى الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وأداره الدكتور علي شمس الدين، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

في كلمته، أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي أفضل كلام موجود في حياة البشرية، فهي تحمل الكثير من المحاسن التي لا توجد في أي لغة في العالم.

وأوضح الدكتور فتحي حجازي أن الله شرّف اللغة العربية بكونها لغة القرآن الكريم، وأنزله على نبي عربي أمي ليتحدّى به فصاحة العرب، وجعل شعائر الدين الإسلامي باللغة العربية وقراءة القرآن باللغة العربية ونطق الشهادة أيضًا باللغة العربية، لبيان أهميتها لكل مسلم.

وتحدث الدكتور فتحي حجازي عن وسائل الارتقاء باللغة العربية، ومنها أن ننشأ أبناءنا على اللغة العربية الفصحى، وأن نتخلص من الألفاظ الدخيلة على لغتنا، وأن نعود أنفسنا وأبناءنا على القراءة بصفة يومية.

واختتم الملتقى، بالتأكيد على أهمية اللغة العربية، وضرورة الحفاظ عليها ونشرها بين الأجيال القادمة.