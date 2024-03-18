مسلسل المعلم الحلقة 8.. هل قُتل مصطفى شعبان؟

شهدت الحلقة 7 من مسلسل المعلم أحداثًا متنوعة، إذ تعرض مصطفى شعبان لهجوم من قِبل رجال شداد، في استراحة طريق السويس وحاولوا التعدي عليه داخل حمام الكافيتريا، لكنه يستطيع القضاء عليهم، وتنتهي الحلقة قبل أن نعرف مصير حامد.

أحداث الحلقة 8 مسلسل المعلم

ومن المقرر أن تكشف أحداث الحلقة 8 مصير مصطفى شعبان، وهل سينجح البلطحية الذين استأجرهم منذر رياحنة لقتله أم سيفشلوا؟

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في بطولته بجانب مصطفى شعبان عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم سهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر ريحانة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم يوميا بشكل حصري على شاشة قناة الحياة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.