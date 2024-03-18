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دراما المتحدة

«أونروا» تحذر: المجاعة تنتشر في غزة.. والوضع يزداد سوءا

كتب:

يارا أشرف
12:28 م | الإثنين 18 مارس 2024
فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا

فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا

قال فيليب لازاريني، المفوض العام لـ«أونروا» إن الوضع في غزة أصبح كارثيا، إذ انتشرت المجاعة بشكل كبير، مشيرا إلى أن يونيسيف أوضحت أن افتقار التغذية بين الأطفال في غزة تضاعفت في شهر واحد، على الرغم من التحذيرات المتواصلة من انتشار المجاعة.

وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري في العاصمة الإدارية الجديدة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أضاف لازاريني: «علينا رفع مستوى الاستجابة الإنسانية مع نهاية يناير»، مشيرا إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمرا تتضمن دعوى لزيادة المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أنه على الرغم من الدعوات لزيادة المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، إلا أنها انخفضت بنسبة 50%، بينما عادت في مارس إلى المستوى التي كانت عليه في يناير فقط، وهذا يعني أننا نتسابق مع الزمن لمواجهة تأثيرا انتشار المجاعة والجوع في غزة.

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