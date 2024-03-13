«الأونروا»: الهجوم الإسرائيلي على مقراتنا أصبح أمرا شائعا

قالت منظمة إغاثة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا، إنه منذ بداية الحرب في غزة أصبحت الهجمات الإسرائيلية على مرافق الأمم المتحدة وقوافلها وموظفيها أمرا شائعا.

هجوم إسرائيلي على الأونروا

وأضافت المنظمة في بيان لها مساء اليوم الأربعاء نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): «الهجوم الإسرائيلي على أحد مراكز التوزيع القليلة المتبقية في غزة يأتي في وقت تنفد فيه الإمدادات الغذائية وينتشر الجوع ويتحول الأمر في بعض المناطق إلى مجاعة، وتم مقتل واحد على الأقل من موظفينا وإصابة 22 آخرين في قصف إسرائيلي لمركز توزيع أغذية في رفح جنوب قطاع غزة».

إعادة إعمار غزة ستسغرق وقتا كبيرا

يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إعادة إعمار غزة ستستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، مشيرة إلى أن التعافي المبكر لقطاع غزة يحتاج مساعدة الناس في الحصول على الرعاية الصحية.