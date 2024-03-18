لازاريني يطالب باستئناف تقديم المساعدات لـ«الأونروا»: نتعرض لضغوط كبيرة
كتب:
يارا أشرف
12:52 م | الإثنين 18 مارس 2024
فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا
قال فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقائهما في العاصمة الإدارية، اليوم الاثنين، التحقيقات الجارية بشأن 12 موظفا في الوكالة الأممية، تتهمهم الحكومة الإسرائيلية بالاشتراك في هجوم «7 أكتوبر».
وأضاف «خروج الانتهاء من التحقيقات سيتم الإعلان عنها»، موضحا «أتمنى عودة الدول التي قررت وقف مساعداتها لوكالة الأونروا مرة أخرى في القريب العاجل، ووقف ما تتعرض له الوكالة من ضغوط كبيرة ومتصاعدة».