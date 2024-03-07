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دراما المتحدة

مدير مستشفى غزة الأوروبي: الأطفال المرضى في حالة مزرية بسبب سوء التغذية

كتب:

هانى حسن
12:31 م | الخميس 07 مارس 2024
مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد

مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد

قال مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد، إن ما يصل إلى المستشفى من مساعدات دون الحد الأدنى الذي يحتاج إليه، وعلى المجتمع الدولي الضغط تجاه حرية الحركة وإدخال المساعدات للقطاع.

أضاف في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأطفال المرضى في المستشفيات بحالة مزرية جراء سوء التغذية والجفاف، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهداف الممنهج والمستمر لكل مناحي الحياة بقطاع غزة، خاصة المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والمساجد والمدنيين.

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بقلم هانى حسن