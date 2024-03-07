مدير مستشفى غزة الأوروبي: الأطفال المرضى في حالة مزرية بسبب سوء التغذية

قال مدير عام مستشفى غزة الأوروبي الدكتور يوسف العقاد، إن ما يصل إلى المستشفى من مساعدات دون الحد الأدنى الذي يحتاج إليه، وعلى المجتمع الدولي الضغط تجاه حرية الحركة وإدخال المساعدات للقطاع.

أضاف في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الأطفال المرضى في المستشفيات بحالة مزرية جراء سوء التغذية والجفاف، وأن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد الاستهداف الممنهج والمستمر لكل مناحي الحياة بقطاع غزة، خاصة المستشفيات والأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي والمساجد والمدنيين.