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 مدير مستشفى غزة الأوروبي: عدوان إسرائيل تسبب في خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة

كتب:

منتصر سليمان
02:29 م | الأحد 10 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قطاع غزة _ صورة أرشيفية

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «مستشفى غزة الأوروبي هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين، ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح».

وتابع: «الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى». 

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بقلم منتصر سليمان