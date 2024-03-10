 مدير مستشفى غزة الأوروبي: عدوان إسرائيل تسبب في خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة

قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.

وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «مستشفى غزة الأوروبي هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين، ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح».

وتابع: «الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى».