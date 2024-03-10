مدير مستشفى غزة الأوروبي: عدوان إسرائيل تسبب في خروج مستشفيات القطاع عن الخدمة
كتب:
منتصر سليمان
02:29 م | الأحد 10 مارس 2024
قطاع غزة _ صورة أرشيفية
قال مدير مستشفى غزة الأوروبي، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرجت معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة.
وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»: «مستشفى غزة الأوروبي هو الوحيد القادر على تقديم الخدمات الصحية لآلاف الفلسطينيين، ورفع القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 550 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لنحو 900 جريح».
وتابع: «الطواقم الصحية منهكة وغير قادرة على الوصول إلى المستشفى بسبب القصف الإسرائيلي المستمر، ونحن في حاجة ماسة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية من أجل مواصلة تقديم الخدمة للمرضى».