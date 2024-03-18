الخلافات تشعل في تل أبيب.. مشاجرة داخل «الاحتلال الإسرائيلي»

عبر رئيس هيئة أركان الاحتلال الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، عن انزعاجه من ما اعتبره تدخلا في صلاحياته من قبل أعضاء في الحكومة، بشأن قرار تعيين ضباط جدد، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

خلافات في اجتماع مجلس الوزراء الأمني

وبناءً على طلب وزير المالية تسلئيل سموتريتش، طلب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف التعيينات، نظرًا إلى اعتبارها أمرًا خطيرًا في زمن الحرب.

وأبرزت تقارير عبرية الخلافات التي نشبت في اجتماع مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية بين وزير المالية سموتريتش ووزير الدفاع يوآف جالانت حول قرار الجيش بتنفيذ جولة من الترقيات.

وبحسب ما نشرته شبكة «يديعوت إحرنوت» العبرية، اتهم جالانت سموتريش بمحاولة تغيير هوية الجيش ليصبح تابعًا لقوى مسيسة، كما أكد أنه لن يسمح بتحويل الجيش إلى ميليشيا تخدم مصالح جهة معينة.

فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيسه على صعيد التكتيك والعمليات

ووفقًا للتقارير، أيد نتنياهو هاليفي وأكد عدم جواز التدخل في عملية التعيينات، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن سموتريش استمر في انتقاد هاليفي خلال الاجتماع، إذ أشار إلى فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيسه ليس فقط على صعيد التكتيك والعمليات، ولكن أيضًا من الناحية النظرية.

ويصمم هاليفي على مواصلة حملة التعيينات التي تشمل عشرات الضباط الجدد، بما في ذلك اثنين في مناصب ترتبط مباشرة بحرب غزة والفشل في السابع من أكتوبر.

ووفقًا لمصادر الاحتلال الإسرائيلي يتعلق الأمر بضابط في مخابرات القيادة الجنوبية ورئيس إدارة التنسيق والارتباط، المسؤول عن تنسيق إدخال المساعدات إلى القطاع.