نتنياهو ينتقد طلب أمريكا بإجراء انتخابات إسرائيلية جديدة: «لسنا جمهورية موز»

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطالبات الأمريكية المتكررة بدعوة من زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، بشأن إجراء انتخابات جديدة في دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمت بصلة للواقع بأي شكل من الأشكال.

وعبر «نتنياهو» عن استيائه الشديد فيما يتعلق بدعوات إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، إذ قال ساخرا خلال حوار صحفي له مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية تعليقًا على هذا الاقتراح: «لسنا جمهورية موز».

«نتنياهو» يهاجم الانتقادات الأمريكية لسياسته في الحرب على غزة

خلال الفترة الأخيرة، تزايدت انتقادات السلطات الأمريكية بقيادة الرئيس الحالي جو بايدن، تجاه سياسيات حكومة «نتنياهو» التي تهدد المدنيين، وتسببت في خسارة آلاف من الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ندد بذلك، موضحا أن الضغوطات التي يتعرض لها لن توقفه عن مواصلة الحرب حتى يتمكن من تحقيق أهدافه العسكرية في المنطقة.

وعبر الرئيس الأمريكي «بايدن» عن قلقه بسبب قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة وعملياتها العسكرية في رفح، إذ اتهم «نتنياهو» بإيذاء إسرائيل بشكل متعمد، بالإضافة إلى تأييده لخطاب «شومر»، وهو أرفع مسؤول يهودي أمريكي ومؤيد بارز لإسرائيل، ويدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، إذ قال «إن نتنياهو قد ضل طريقه بالإضافة إلى أنه عائق أمام السلام، وإسرائيل بحاجة إلى انتخابات جديدة بأسرع وقت».

غضب أمريكي واسع تجاه حكومة «نتنياهو»

كشف كبار المسؤولين الأميركيين خلال الفترة الأخيرة عن استيائهم من تصرفات حكومة «نتنياهو» التي تنتهتك القوانين الدولية وتعرض حياة الملايين من البشر إلى الموت، خاصة في الوقت الذي تستعد فيه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجومها على مدينة رفح.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مخاوفها بشأن الهجوم الإسرائيلي المخطط له على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، الذي نزح إليه نحو 1.4 مليون مواطن فلسطيني، لذا فقد دعت إلى استمرار المحادثات الدولية للتوصل إلى حل وسط في تلك الأزمة، بهدف وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى تسليم الفصائل الفلسطينية المحتجزين الإسرائيليين في المقابل.