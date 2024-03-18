علي جمعة: من يتاجر في العملة الصعبة ملعون

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال رجل حول حكم الإتجار بالعملة الصعبة، للاستفادة من فرق المال الكبير الذى تدره نتيجة الأحوال الاقتصادية؟.

حرص الإنسان على مصالح الوطن

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج «نور الدين»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «من لم يهتم بمصلحة المسلمين فليس منهم، فلازم الانسان يكون مهتما بالمجتمع والدولة وقوانين الدولة التى يعيش فيها، ولا يهتم بمصالحه الخاصة على المصالح العامة».

مخاطر الاتجار بالعملة

وأضاف: «ما يفعله من الإتجار بالعملة بضر بالدولة والمجتمع والمصلحة العامة، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (المحتكر ملعون)».