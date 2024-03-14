عالم بالأزهر: الله خلق الجنة بها موضع لكل إنسان وليس المسلمين فقط

قال الدكتور أشرف سعد، من علماء الأزهر الشريف، إن برنامج «نور الدين»، لفضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، تناول قضية أن الجنة ليست للمسلمين فقط، وهذا أمر صحيح.

وأوضح العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «شخص أعرابي دخل المسجد وصلى ركعتين وسيدنا محمد قاعد بجواره، وقال اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فكل اللي زعلانين عاملين زي الأعرابي ضده ، ربنا لما خلق الجنة جعل فيها موضعا لكل إنسان وأيضا في النار».

وتابع: «الشيخ على جمعة تكلم عن طوائف كثيرة تدخل الجنة، الإمام الغزالي وهو في القرن الخامس الميلادي، كان منتشرا في عهده العلماء، وكان يقول في ناس كثير من الترك والروم لا يفقهون شيئا عن الإسلام، وللأسف الشديد نحن جزء من هذا أن صورة الإسلام أصبحت سيئة بسبب الجماعات الإرهابية، وبالتالي في جانب كبير للمعذورية وتشويه الدين لأن في ناس بتخاف من الدين لما حدث من الإرهابيين، وبالتالي هيكون عندهم عذر أنهم لم يعرفوا حقيقة الدين».

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