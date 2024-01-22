أمين الفتوى: المحتكر مطرود من رحمة الله

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، إنَّ احتكار السلع يمس كل إنسان، سواء مسلم أو غير مسلم، لافتًا إلى أن الرسول- صلى الله عليه وسلم-، قال في حديثه الشريف: «من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغْلِيَه عليهم فإن حقًّا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة».

وأضاف «وسام»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-، قال: المحتكر معلون يعنى مطرود من رحمة الله، والجالب مرزوق، يعنى اللي بيسهل على الناس ويبيع بسعر معقول، ربنا يرزقه».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو عاوز تكون من الفالحين وربنا يرزقك، سهل البيع للناس، عشان ربنا ييسر لك الحال».