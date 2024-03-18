«الاحتلال الإسرائيلي» يقتحم عددا من المنازل ويعتقل فلسطينيين جنوب نابلس

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عددا من المنازل واعتقلت عددا من الفلسطينيين جنوب نابلس، وكذلك داهمت القوات الإسرائيلية عددا من المنازل برام الله والضفة الغربية.

اعتقال 25 فلسطينيا خلال يوم

وأضافت أن الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم يوم أمس وصباح اليوم 25 فلسطينيا منهم صحفي والأسيرة المحررة رضوى أبو عجمية، وهي أسيرة أفرج عنها في صفقة التبادل الأخيرة خلال هدن الأيام السبعة، ليصل عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر إلى الآن 7655 فلسطينيا منهم أسرى فلسطينيين من الأطفال والنساء والقادة في الفصائل الفلسطينية المختلفة.

تجريف الأراضي في بلدة حسام

وتابع أنه جرى تجريف الأراضي ببلدة حسام، إذ جرف نحو 25 دونم من الأراضي الفلسطينية واقتلاع عدد من أشجار الزيتون.