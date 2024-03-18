الغرف التجارية: اجتماع مع الشركات المنتجة للسكر للتوصل لرؤية متكاملة لتوازن الأسعار

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات، بعد الأربعاء، بالتنسيق مع وزير التموين، ويجرى التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وإرسالها إلى رئيس الوزراء.

جاذ ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة توافر السكر في الأسواق، ومتابعة إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل حاليًا على سد أي فجوة في السكر، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.

الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة اتخذت إجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، ما نعمل على مواجهته.