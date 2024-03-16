بـ27 جنيها.. 17 منفذا لبيع السكر في أحياء وقرى الإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ضخ كمية كبيرة من السكر في العديد من المنافذ لتوفيره للجمهور بسعر 27 جنيها فقط في عدد من الأحياء والمراكز والمدن لرفع العبء عن الجمهور، بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

أماكن بيع السكر في أحياء الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لمحافظة الإسماعيلية إنه سيتم إتاحة السكر في عدد من منافذ للبيع تحت إشراف مديرية التموين وهي في حي أول هي ماركت المصطفى في شارع فاروق وماركت المخلصين بشارع داوود حمدان، كما سيتم إتاحة السكر في حي ثان في 6 أماكن هي جنة الإسماعيلية في شارع عرايشية مصر والدنيا بخير بشارع السكة الحديد ومحل العدوي بمنطقة حي السلام.

كما توفر المحافظة بإشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية السكر في 3 أماكن بحي ثالث الإسماعيلية، هي ماركت نقاوة في ميدان فوكس وماركت الدنيا بخير في حي الزهور وماركت هايبر باندا في الشارع التجاري.

أماكن بيع السكر في قرى الإسماعيلية

وأعلنت محافظة الإسماعيلية عن بيع السكر في قرى المحافظة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في قرية أبو عطوة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا

وتضمنت أماكن بيع السكر الأماكن التالية..

منطقة أبو عطوة

-ماركت التوحيد

-ماركت منسي

-ماركت أنور.

-علافة جبريل

-ماركت أولاد يحيى.

-هايبر أبو عطوة.

منطقة أبو شحاتة والدبابات

-ماركت أبو يوسف

-ماركت العدوي

-ماركت البشائر في عزبة البهتيني.