طرح كميات كبيرة من السكر في منافذ التل الكبير بالإسماعيلية.. 27 جنيها للكيلو

أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عن طرح كميات كبيرة من السكر بنطاق مركز ومدينة التل الكبير وعدد من القرى والعزب التابعة له، لبيعها تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية للمواطنين بسعر 27 جنيها للكيلو.

أماكن بيع السكر في الإسماعيلية

وبحسب بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، فإنه سيتم توزيع السكر بإشراف مفتشي التموين على الأماكن التالي لبيعها للجمهور بسعر 27 جنيها وهي:

1- منفذ الوحدة المحلية بمنطقة الحمادة

2- منفذ عمرو الزواوي أمام المحكمة القديمة.

3- منفذ محمد زكي بقرية أبو عاشور.

4- منفذ محمد صابر بقرية الجزيرة الخضراء.

5- منفذ محمد السيد بمنطقة تل البلد.

6- منفذ محمود خشبة بشارع عمر أمين بالتل الكبير.

بيع السكر بـ27 جنيها للكيلو

وكانت قد أتاحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية كميات من السكر جرى توزيعها في صباح اليوم الأحد على عدد من المناطق لبيعها للمواطنين بسعر 27 جنيها.

وشملت أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة، ماركت المصطفى في شارع فاروق، وماركت المخلصين بشارع داوود حمدان بحي أول، وجنة الإسماعيلية في شارع عرايشية مصر، والدنيا بخير بشارع السكة الحديد، ومحل العدوي بمنطقة حي السلام بنطاق حي ثان، وماركت نقاوة في ميدان فوكس، وماركت الدنيا بخير في حي الزهور، وماركت هايبر باندا في الشارع التجاري بنطاق حي ثالث.