نائب رئيس «مصر أكتوبر»: القمة المصرية الأوروبية انعكاس لريادة مصر

قال المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر لشؤون التنظيم والإدارة، وأمين عام الحزب بمحافظة الإسكندرية، إن القمة المصرية الأوروبية وتوقيع وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع وتعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تعد نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأوروبية، مؤكدا أن مصر تتصدر المشهد وكلمتها قوية ومسموعة، ولذلك القمة نجحت وحققت مكتسبات كثيرة.

«حلمي»: مكتسبات مهمة للقمة المصرية الأوروبية

وأضاف «حلمي» في بيان له اليوم، أن القمة المصرية الأوروبية انعكاس لدور مصر الريادي وحجم قوتها في المنطقة، ولذلك يحرص الاتحاد الأوروبي على خلق شراكة استراتيجية مع مصر أكبر دول إفريقيا وأهم شريك في القارة السمراء والشرق الأوسط.

وأوضح «حلمي»، أن من أهم مكتسبات القمة تعزيز اوصر التعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ودعم التعاون المشترك في مجال الاستثمار والتنمية والمناخ، والطاقة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوسيع المشاركة في الحوار المتعلق بالقضية الفلسطينية وحلها من خلال دعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل الدولتين و الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

دعم مصر للقضية الفلسطينية

وطالب نائب رئيس الحزب الاتحاد الأوروبى عدم الاكتفاء بمشاهدة ما يحدث في فلسطين من قبل المحتل، إنما عليه أن يكون مؤثر في القضية الفلسطينية ويتحرك بجانب مصر في دعوتها بضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على حل القضية ، فهذه القضية بدون شك ستؤثر بشكل كبير على العديد من الملفات التي تهم استقرار الاتحاد الأوروبي.