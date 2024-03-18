بعد فوز بوتين بالانتخابات الرئاسة الروسية.. معلومات عن «قصر الكرملين»

أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية عن فوز فلاديمير بوتين «71 عاما» بولاية رئاسية جديدة بحصوله على 87.28% من أصوات الناخبين بعد فرز 100% من بطاقات الاقتراع، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت لجنة الانتخابات المركزية الروسية عبر رئيستها إيلاّ بامفيلوفا، في تصريح صحفي، إلى أن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية سجلت أعلى نسبة في التاريخ الروسي بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون ناخب.

وسيتولى فلاديمير بوتين، ولاية رئاسية جديدة تمتد لـ6 سنوات مقبلة، وسيدير شؤون الدولة من «قصر الكرملين»، ونرصد أهم المعلومالت عن القصر الروسي:

-«قصر الكرملين» يقع في العاصمة الروسية موسكو.

«الكرملين» كلمة روسية معناها القلعة أو الحصن.

-أسس الأمير يوري دولجوروكي عام 1156 حصن موسكو.

-تحول «كرملين موسكو» في عهد الأمير إيفان كاليتا، وفق لشبكة «روسيا اليوم» من قلعة عادية إلى مقر للأمراء المعظمين

- المهندس المعماري كونستانتين صمم «قصر الكرملين».

طوار الجدار المحيط بـ«قصر الكرملين» يبلغ 3.2 مترا

-«قصر الكرملين» مقام على تلة مرتفعة، وفق لصحيفة «الشرق الأوسط».

-الجدار المحيط بـ«قصر الكرملين»، وفق لشبكة «سكاي نيوز»، يبلغ طوله 3.2 كيلومترا وارتفاعه 20 مترا.

-الجدار يحتوي على 20 برجا.

-قصر الكرملين الكبير وهو مقر الرئيس الروسي هو أحد المعالم الرئيسية في الكرملين، وتجري في قاعاته المراسم العامة للدولة إضافة إلى زيارات رؤساء الدول.

-الجزء الشمالي من الكرملين يتواجد به مجلس الشيوخ.

-الجزء الغربي يتواجد به قصر المؤتمرات ويعتبر أحد مبنى في الكرملين.

- يطل«قصر الكرملين» على نهر موسكفا وكاتدرائية سانت باسيل الشهيرة من الجنوب والساحة الحمراء من الشرق، وحديقة ألكسندر من الغرب.

-تم بناء «قصرالكرملين» من قبل قياصرة الروس في عام 1849.

أكثر من 700 غرفة في «قصر الكرملين»

- «قصر الكرملين» يضم أكثر من 700 غرفة.

- يضم «قصر الكرملين» بجانب قاعة الاستقبال الرئيسية الضخمة 5 قاعات احتفالية كبرى.

-برج الأجراس لإيفان الأكبر «81 مترا» يعتبر أكبر الأبراج في المجمع الرئاسي الروسي في 1580.

-يتواجد في وسط الكرملين ساحة الكاتدرائيات أقدم ساحة في موسكو.

- الأرض التي يقع عليها «قصر الكرملين» في الماضي البعيد كانت عبارة عن غابات صنوبر كثيفة، وفق لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.