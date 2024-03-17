«بوتين»: فوزي بالرئاسة سيسمح بتماسك المجتمع الروسي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا يجب أن تكون أقوى وأكثر فاعلية، خلال كلمة له عرضتها قناة «القاهرة الإخبارية»، على الهواء مباشرة.

وأضاف «بوتين» خلال كلمته، أن قلة الشكاوى خلال الانتخابات الرئاسية تؤكد نجاح اللجان المنظمة.

وتابع: «فوزي بالرئاسة سيسمح بتماسك المجتمع الروسي، كما أنه يظهر إلى أي مدى كانت روسيا على صواب عندما اتخذت نهجها الحالي».

واستكمل: «أشكر الروس الذين صوتوا لصالحي في الانتخابات، وهناك العديد من المهام تنتظرنا».