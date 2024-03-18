رسائل بوتين للداخل والخارج في خطاب النصر.. تشمل المعارضة وأوكرانيا

أعلن الكرملين، في بيان اليوم الإثنين، أن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية أظهرت أن الشعب الروسي ملتف حول الرئيس فلاديمير بوتين، مؤكدا أن النتائج تعد التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من المواطنين للرئيس، كما هي الدليل والإثبات على التفافهم حوله.

ولم يكن «خطاب النصر» الذي ألقاه بوتين في موسكو بعد فوزه في الانتخابات الروسية عاديا، بل حمل في طياته رسائل عديدة قوية للداخل والخارج، إذ فاز بنسبة 87.8 بالمئة من الأصوات وهي أعلى نتيجة على الإطلاق في روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

5 رسائل من بوتين موجهة للداخل

وتضمنت الرسائل التي وجهها بوتين إلى الداخل فيما يلي:

1- احتجاجات المعارضة خلال العملية الانتخابية لم يكن لها أي تأثير على الانتخابات.

2- توعد الرئيس الروسي بملاحقة الناخبين الذين أفسدوا أوراق الاقتراع، معتبرا أن الأمر «جريمة جنائية وستتعامل سلطات الأمن والسلطات القضائية وفقا للقانون».

3 - اعتبر بوتين أن وفاة المعارض أليكسي نافالني «حدث محزن»، وأنه كان موافق على مبادلته ببعض الأشخاص المسجونين في دول غربية.

4 - أكد بوتين أنه سيعطي أولوية لحل المسائل المسائل العسكرية التي تنفذها روسيا في أوكرانيا.

5- أكد الرئيس الروسي ضرورة التوحد، قائلا: «عندما نتوحد، لم ينجح أحد في التاريخ على الإطلاق في ذلك، ولم ينجحوا الآن، ولن ينجحوا أبدا في المستقبل».

5 رسائل من بوتين موجهة للخارج

أما الرسائل التي وجهها بوتين في خطابه للخارج فتمثلت فيما يلي:

1- نشر قوات غربية في أوكرانيا قد يقود العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.

2- القوات الروسية تتمتع بأفضلية على القوات الأوكرانية على الجبهة في أوكرانيا.

3- روسيا ستحتاج إلى التفكير في الطرف الذي يمكنها إجراء محادثات معه بشأن إمكانية إحلال السلام في أوكرانيا.

4- انتقد بوتين النظام السياسي الأمريكي وأطلف عليه بأنه ذات الدوافع السياسية، كما انتقد النظام القضائي وقال «إن ما يحدث في الولايات المتحدة كارثة وليست ديمقراطية».

5- روسيا مستعدة لإجراء محادثات بشأن مقترح فرنسا لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية.