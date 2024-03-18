نجوى فؤاد لـ«الست المتخانة»: «سيبي جوزك وأمشي.. الثقة مستحيل ترجع»

وجهت الفنانة نجوى فؤاد، نصيحة لأي زوجة بأن لا تدخل صديقه لها في حياتها الخاصة وتجعل حدود بينهما في الحياة، مشددة على أن هناك ضعاف النفوس يسرقون الحلو من حياة غيرهم.

نصيحة نجوي فؤاد لمن تتعرض للخيانة

وأشارت «فؤاد»، خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، إلى أنها تنصح أي زوجه مرت وتعرضت بالخيانة أن تترك زوجها مباشرة.

وأوضحت نجوي فؤاد أنه لن يكون هناك أي ثقة في العلاقة بينهما مرة أخرى، مؤكدة أنها غير قادرة على الدخول في أي أزمات أو مشكلات: «وقت أزمتي كنت لابسة نظاره سودة ومش شايفة حاجة».