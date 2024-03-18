نجوى فؤاد: «أنا بحب غادة عبدالرازق وزعلانة منها جدا»

أكدت الفنانة نجوى فؤاد، أنها أثناء مرورها بأزمة صحية كانت تنتظر تواصل الفنانة غادة عبدالرازق معها لتطمئن عليها لكنها لم تفعل ذلك، وانتظرتها لفترة طويلة، «كنت منتظرة منك مكالمة وأنا زعلانة منك، أنا بحبك أوي».

غضب نجوى فؤاد من غادة عبدالرازق

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامية أسما إبراهيم، في برنامج حبر سري، المُذاع عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أنها ظلمت نفسها خلال الـ3 سنوات الماضية، موضحة أنها كان من المفترض أن تعمل العديد من الأشياء ولكنها لم تفعلها، مضيفة: «كان المفروض أعمل حساب الزمن وأعمل حساب أني هتعب، مكنش عندي وعي بالحاجات دي».

نجوي فؤاد تكشف عن غلطة حياتها

وأوضحت نجوي فؤاد أن الخطأ الذي ارتكبته طيلة حياتها أيضًا هي أنها لم تشتر أي سكن تمليك، مشددة على أنها تسكن في شقة على النيل ولكنها ليست ملكا لها، مؤكدة أنها تشعر بالخوف خلال الفترة الحالية أن تغادر هذا المنزل وتترك خلفها ذكرياتها به.