«الصحة»: تبادل الخبرات مع إسبانيا في مجالي زراعة الأعضاء ونقل الدم

استقبل وزير الصحة والسكان، ألفارو ايرانزو، سفير إسبانيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك في ديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

استهل الوزير، الاجتماع بالتأكيد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الإسبانية على كافة الأصعدة والمستويات، لا سيما الرعاية الصحية، مؤكدا الحرص على تطوير وتعزيز أواصر التعاون المشترك، بما يضمن الارتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش فرص التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصحية بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي والتنمية AECID، والذي يتضمن تدريب الفرق الطبية والتمريض والفئات المعاونة؛ بهدف رفع كفاءتهم والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تبادل الخبرات في تخصص أمراض الرمد

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع استعرض آخر التطورات في مجال تبادل الخبرات في تخصص أمراض الرمد، ورفع كفاءة الفرق الطبية في ذلك التخصص من خلال استقدام خبراء من إسبانيا وإرسال فرق طبية لتلقي التدريبات في مدريد، بالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالي زراعة الأعضاء، ونقل الدم، من خلال تدريب الفرق الطبية المتخصصة، إذ أن إسبانيا تعد من الدول الرائدة في تلك التخصصات.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول مراجعة ما تم إنجازه في مشروعات الرعاية الصحية الجارية بين وزارة الصحة والسكان، ووكالة التعاون الإسبانية، بالإضافة إلى مجالات التعاون المحتملة بين الجانبين في تخصصات الرعاية الصحية الأولية، والطب الوقائي، والتغطية الصحية الشاملة، ورقمنة الخدمات الطبية، وتبادل الخبرات بين الجانبين في استراتيجية الصحة الواحدة التي تشمل الأمراض حيوانية المنشأ، وسلامة الأغذية والمياه، والتغيرات البيئية والمناخية، ومكافحة مقاومة مضادات الميكروبات.

ونوه بأن الاجتماع استعرض جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء الفلسطنيين منذ بداية الأحداث في قطاع غزة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تتابع الأزمة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية، والتي يجري من خلالها التنسيق مع المستشفيات المصرية التي تستقبل المصابين والجرحى القادمين من القطاع.

وتابع أن الاجتماع ناقش خطة الوزارة ومحاور العمل في تقديم الخدمات العلاجية، والجراحات التخصصية المعقدة، والحالات الطبية الحرجة للأشقاء الفلسطينيين، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري والفشل الكلوي والأورام، وكذلك تقديم الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

استمرار تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين

واستطرد أن الجانبين ناقشا احتياجات الوزارة، لا سيما مستلزمات الأورام لاستمرار تقديم الدعم الطبي للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون الخدمات الطبية في مصر، مؤكدا حرص مصر على تقديم كافة الخدمات للأشقاء في قطاع غزة.

حضر الاجتماع الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الطوارئ والرعاية الحرجة، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور هشام ذكي رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الطبية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة فاتن مسعد مدير عام خدمات نقل الدم القومية، والدكتور رامي أبو العز مدير الإدارة العامة للرمد، والدكتور أحمد مروان أستاذ طب الأطفال بكلية طب جامعة عين شمس.

ومن الجانب الإسباني الإيفا سواريز، ممثل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي في مصر، وماريتا إيراديير المنسق العام للوكالة الإسبانية، والدكتور فرناندوج توريجانو رئيس قسم جراحة الطوارئ بمستشفى جامعة جريجوريو مارانيون بإسبانيا.