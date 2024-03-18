«الصحة» توقّع بروتوكولا مع «الوطنية للتدريب» للنهوض بقدرات كوادرها

وقعت وزارة الصحة والسكان، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والأكاديمية، فيما يتعلق بتقديم حزم برامج واستشارات تدريبية في عدة مجالات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تطوير المنظومة الصحية

يأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الوزارة على توفير أفضل رعاية صحية للمواطنين وتطوير المنظومة الصحية من خلال النهوض بالقدرات الإدارية والقيادية للعاملين بها إلى جانب تطوير مهاراتهم الإكلينيكية والطبية تحقيقًا لأهداف ومتطلبات التنمية، والإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية.

تقديم الاستشارات التدريبية الخاصة بالإصلاح الإداري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، يتضمن عدة مجالات حيث تقدم الأكاديمية الاستشارات التدريبية والاستشارات الخاصة بالإصلاح الإداري لجميع قطاعات الوزارة والجهات والهيئات التابعة لها، فضلا عن تقديم البرامج التدريبية للعاملين في الوزارة في مَجالات الإدارة العامة والسياسة العامة والقيادة والتنمية المستدامة والبروتوكولات والمراسم والإعلام.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزارة ستقدّم وفقا للبروتوكول، محاضرات لمتدربي وخريجي الأكاديمية في الإسعافات الأولية والبرامج الوقائية من الأمراض المعدية والتثقيف والتوعية الصحية والتعامل مع الأمصال والجودة الشاملة ومكافحة العدوى واقتصاديات الصحة، كما تسهل الوزارة استفادة متدربي وخريجي الأكاديمية من المبادرات الرئاسية مثل الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وسرطان الكبد، وسرطان الثدي وفيروس سي، وتسهيل توفير حملات تبرع بالدم ثابتة بالأكاديمية.

وأضاف عبدالغفار، أنّ الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب ستوفد متدربيها للتدريب الميداني والتطبيق العملي لما يتلقونه من تدريبات، للوزارة والجهات التابعة لها، وذلك تحت إشراف وتوجيه المختصين بالوزارة، كما سيتم التنسيق بين الطرفين من أجل تنظيم حملات توعية مستمرة بهدف الحفاظ على مقدرات التنمية وتحسين مؤشرات جودة الحياة في مصر، كما توفر الوزارة سيارة إسعاف ثابتة لِمواجهة الحالات الطارئة التي قد تُصيب متدربي الأكاديمية والمترددين عليها وفقاً للقواعد المقررة بهيئة الإسعاف .

ولفت عبدالغفار إلى أنّه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة آلية التنفيذ والتقويم لهذا البروتوكول وتعقد اللجنة اجتماعاتها بصورة دورية لوضع خطة العمل اللازمة لتنفيذ مجالات التعاون بين الطرفين والإشراف على مُتابعة تحقيق أهداف هذا البروتُوكُول وكذلك إعداد تقارير عن مدى استفادة المتدربين من البرامج التدريبية والخطوات الفعلية التي سيتم اتخاذها في سبيل تحسين المنظومة بعد التدريب.

وتابع عبدالغفار، أنّ الوزارة اتفقت مع الدكتورة رشا راغب على أن تكون انطلاقة الدورات التدريبية من خلال حضوره دورة تدريبية يتم تنظيمها لقيادات الوزارة والجهات التابعة ومديري المديريات، على أن يتم وضع خطة تدريبية لمدة 6 أشهر أو سنة للإسهام في اكتساب العاملين بوزارة الصحة من أول الطبيب المكلف وصولا إلى القيادات العليا، كافة المهارات التي من المفترض أن يتعلمها في القيادة والإدارة، وإيفاد عدد من المتخصصين في اللوائح المالية من الوزارة لتدريب متدربي الأكاديمية الوطنية، مع وضع خطة تتضمن معايير واختبارات قبلية وبعدية للمتدربين بحيث يتم في ضوءها وضع الكوادر في المناصب التي تتماشى مع مهاراتهم المكتسبة.

وقال عبدالغفار، إنّ الوزير اقترح عقد توأمة بين الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي والمهني، بحيث تحصل الأخيرة على اعتماد الأكاديمية الوطنية وتكون فرعا لها في منطقة العباسية خاصة وأن أكاديمية الأميرة فاطمة تضم فندقا يوفر إقامة للمتدربين، ومعامل فنية متخصصة، وتم الاتفاق على إرسال لجنة لمعاينة أكاديمية الأميرة فاطمة بالعباسية تمهيدا لرفع كفاءتها من حيث البنية التحتية المعلوماتية واللوجستية .

ومن جانبها، توجهت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بالشكر للوزير على جهوده التي بذلها منذ توليه حقيبة التعليم العالي في إيمانه بأن التدريب المستمر هو من يصنع القيادي الناجح، وكان له دور كبير في تدريب رؤساء الجامعات، فضلا عن إصراره على تدريب العاملين بوزارة الصحة بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أعربت راغب عن استعدادها التام للتعاون مع الوزارة وتبادل الخبرات والمُدربين بما يضمن تحقيق أهداف البروتوكول.

حضر مراسم التوقيع الدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتورة أميرة محمد، مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالوزارة، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة والسكان للتعليم الفني، ومن جانب الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حضر كل من الدكتور محمد السنوسي، مدير المكتب التنفيذي والتعاون الدولي، اللواء أ.ح مهندس أيمن الأطفيحي، مستشار الأكاديمية للتنمية المجتمعية والخريجين، والأستاذ تيمور سودان، مدير إدارة التدريب بالأكاديمية.