نجوى فؤاد تكشف وصيتها: «مش عايزة عزاء.. وربنا يسامحني على كل حاجة غلط عملتها»

قالت الفنانة نجوي فؤاد، إن لديها وصية تريد تحقيقها بعد وفاتها، وهي ألا يقام لها عزاء بعد مماتها، لأنها تحضر عزاء للعديد من المحيطين بها وتكون في غاية حزنها، لأنها ترى مواقف لا تصح خلال تقديم واجب العزاء من بينها من يتحدثون في أمور دنياهم وعملهم وحياتهم الخاصة أثناء العزاء وهذا مؤلم.

نجوي فؤاد: أغلب من يقدمون واجب العزاء لا يشعرون بالميت

وأضافت نجوى فؤاد، خلال استضافتها في برنامج حبر سري عبر قناة القاهرة والناس، أن أغلب مَن يقدمون واجب العزاء لا يشعرون بالميت ولا تتمنى أن يحدث ذلك معها.

نحوي فؤاد: أعيش وحيدة وأتمنى أذهب لله وحيدة

وتابعت فؤاد قائلة: «بتمنى أروح لربنا وحيدة كما أنا وحيدة وأعيش حياة طبيعية جدا وربنا يسامحني على كل حاجة فى الدنيا غلط عملتها».

وتم سؤالها عن هل من الممكن أن تكتب في وصيتها أن تتبرع بأعضائها فقالت «الحي أبقى من الميت، ليه لا لأن اللى بيموت خلاص بيروح عند ربنا الجسد ده فإني هيبقى شيء كويس مني ومن روحي والإنسان لازم يؤمن أن فيه بداية وفيه نهاية، وهكتب في وصيتي إن ربنا يغفر لي ويسامحني ويحسن آخرتي».