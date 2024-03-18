ظهرت في عام 2019.. 13 معلومة عن مسيرات «لانتسيت» الروسية

واصل الجيش الروسي في تكبيد نظيره الأوكراني، خسائر سواء بشرية أو في العتاد العسكري بعد دخول الأزمة بين «كييف» و«موسكو»، المندلعة منذ 24 فبراير من العام 2022، عامها الثالث، ونشرت وسائل إعلام روسية بينها شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية مقطع فيديو لمجموعة قوات «دنيبر» الروسية على محور خيرسون، انقضاض ذخيرة من مسيرة «لانتسيت» على زورق دورية أوكراني في نهر دنيبر.

ومنذ اندلاع الازمة بين أوكرانيا وروسيا في 24 فبراير من العام قبل الماي 2022، استخدم الجيش الروسي، مسيرة «لانتسيت» لتنفيذ العديد من المهام الهجومية، وفق لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

ونرصد أهم 13 معلومة عن مسيرة «لانتسيت» الروسية:

-تجمع مسيرة «لانتسيت» الروسية بين القدرة على تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام القتالية بكفاءة، وفق لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

-تم تطوير مسيرة «لانتسيت» الروسية بواسطة شركة «زالا» الروسية التابعة لشركة «كلاشنيكوف».

-ظهرت مسيرة «لانتسيت» الروسية للمرة الأولى في عام 2019 خلال أحد المعارض الدفاعية.

- تتميز مسيرة «لانتسيت» الروسية بأجنحتها التي ترتبط ببدن يوجد في مقدمته كاميرا عالية الجودة، ومحرك كهربائي.

نسخ مسيرة «لانتسيت» الروسية

-يوجد نسختين من مسيرة لانتسيت الروسية: «لانتسيت 3» التي يبلغ وزنها 12 كيلوجرام بحمولة 3 إلى 5 كيلوجرام ومدى طيران 40 - 70 كيلومتر.

-زمن بقاء مسيرة «لانتسيت 3» في الجو 60 دقيقة بسرعة 80 إلى 110 كيلومتر/ ساعة.

-مسيرة «لانتسيت 3» قادرة على الوصول إلى سرعة تصل إلى 300 كيلومتر/ ساعة، وفق لـ«سبوتنيك»عندما تتخذ مسارها النهائي نحو هدف جوي معاد لتدميره.

-«لانتسيت 3» مزودة بأجنحة مزدوجة على شكل إكس بإجمالي 8 أجنحة في وسط ومؤخرة الطائرة.

-«لانتسيت 1» يبلغ وزنها 5 كيلوجرام بحمولة 1 كيلوجرام.

-يبلغ مدى طيران «لانتسيت 1» 40 كيلومترا، وتبقى في الجو لمدة 30 دقيقة.

-تحمل «لانتسيت 1» رأسا حربيا شديد الانفجار أو رأسا حربيا حراريا.

-يمكن إطلاق مسيرة «لانتسيت» الروسية من قواعد أرضية ومن على متن السفن الحربية.

-الطائرة بدون طيار «لانتسيت» الروسية مزودة بنظام حماية مضادة لأشعة الليزر.