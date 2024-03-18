تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفى ديرب نجم المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى ديرب نجم

تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتأكد من تواجد القوى البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية لمباشرة عملهم.

ووجه وكيل الوزارة بعمل الصيانة اللازمة لبعض الكراسي المتحركة، كما تفقد قسم النساء والتوليد وقسم الاقتصادي والأقسام الداخلية، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وحرص على الاستماع إليهم لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.

متابعة الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

كما تفقد الدكتور هشام مسعود قسم الأورام السرطانية، والذي يسع لعدد 15 سريرا، منهم 6 أسرة عناية مركزة، هذا بجانب 6 كراسي لتلقي العلاج اليومي، ووجه بضرورة تطوير الخدمة بالقسم وتفعيل جراحات الأورام المتقدمة.