«الموسيقيين» تقرر زيادة المعاشات للأعضاء بنسبة 10% 

أعلن الفنان مصطفى كامل، النقيب العام للمهن الموسيقية، عن زيادة معاشات الأعضاء بنسبة 10% للمرة الرابعة خلال عام واحد، ليصبح إجمالي مبلغ المعاش المستحق 1710 جنيهات، بدءا من استحقاق شهر أبريل المقبل.

وتسلم مصطفى كامل المنصب والمعاش 1065 جنيها، وتعد هذه الخطوة مهمة في تحقيق مزيد من الإنجازات بالنقابة.

وقال مصطفى كامل، إن هدف النقابة تحسين أوضاع الموسيقيين ومساعدتهم في مختلف الجوانب، مشيرًا إلى جهوده في زيادة المعاشات لأعضائها بشكل متكرر، والعمل على توفير الدعم للمحتاجين.

محاولات مصطفى كامل للنهوض بالنقابة

وأكد مصطفى القصبي، المستشار الإعلامي لـ نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل يسعى دائما إلى المزيد من الإنجازات في جدول أعماله، ولن يرتاح باله إلا بتحقق كل أمنيات وطموحات الأسرة الموسيقية من أعضاء الجمعيه العمومية، التي تكن له كل الاحترام والتقدير.