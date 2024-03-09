غدا.. «الموسيقيين» تعلن تفاصيل إجراءات قانونية حول وفاة حلمي بكر

تعلن نقابة الموسيقيين، غدًا الأحد، تفاصيل جديدة عن الإجراءات القانونية المُتعلقة بملابسات وفاة الملحن الراحل حلمي بكر، حسبما أعلنت النقابة في بيان رسمي بها قبل قليل عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

وأشارت النقابة، في بيانها، إلى أن الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية، ستنشر تقرير الرأي القانوني الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماة والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمي بكر، علما بأن مجلس إدارة النقابة سيعقد جلسة غدا الأحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانوناً فى تلك الأزمة.

بيان نقابة الموسيقيين لاتخاذ الإجراءات القانونية بوفاة حلمي بكر

وتابع البيان: «بخصوص الاستفسار عن مدى أحقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم حلمي بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها.. أنه بتاريخ الجمعة 1 مارس 2024 توفي إلى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر ناهز 86 بعد صراع مع المرض، وحيث إن واقعة الوفاة قد سبقها أحداث تثير الشك في ان تكون الوفاة طبيعية وذلك وفقا للوقائع التالية :

1. أصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.

2. وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار حلمي بكر المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلتة وعرضت نقله لأي تشفى في أي وقت إلا أن ذلك الطلب قوبل بالرفض وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها، وتم إخفاء حالته الصحية.

توصيات نقابة الموسيقيين بشأن أزمة وفاة حلمي بكر

واختتم البيان: «من حق النقابة العامة للمهن الموسيقية - بل واجب عليها - أن تقدم أي بلاغ للجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، واتخاذ ما تراه من إجراءات التحقيق الكفيلة باستظهار وجه الحقيقة في واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمى بكر وما يرتبط بها من وقائع وملابسات وإدانة مرتكبيها».