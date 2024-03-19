خبير اقتصادي: تحسين التصنيف الائتماني لمصر يرجع لتوافر سيولة دولارية ضخمة

قال بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إن تعديل وكالة «ستاندرد آند بورز» رؤيتها للوضع الاقتصادي المصري، يرجع إلى عدة أسباب، من ضمنها تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتوافر سيولة دولارية كبيرة لدى الدولة، نتيجة توقيع أكبر صفقة استثمارية في العصر الحديث، وهي رأس الحكمة، ثانيا التواصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الشراكة المصرية مع الاتحاد الأوروبي، كل هذا دفع ستاندرد آند بورز إلى تحسين التصنيف الائتماني لمصر.

التصنيف الائتماني لمصر

أكد «شعيب» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأيام المقبلة ستشهد تغيرعدة وكالات ومؤسسات، نظرتها إلى التصنيف الائتماني المصري، في ظل التدفقات الاستثمارية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، وتوفر السيولة الدولارية في البنوك.

وكالة ستاندرد آند بورز

كانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، قررت في بيان لها، تغير نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري، من مستقرة إلى إيجابية، مؤكدة تصنيفها عند «-B»، مشيرة إلى أن رفع توقعات الاقتصاد المصري إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي، وتأكيد تصنيفها عند «B إلي -B».