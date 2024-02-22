وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي كتب: حسن سمير 05:00 م | الخميس 22 فبراير 2024 وكالة فيتش- صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مأساة فلسطينية استشهد أبناؤها وأحفادها على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي (فيديو) صحيفة إسرائيلية تزعم حصول جيش الاحتلال على وثائق بشأن يحيى السنوار وحزب الله جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف 3 مراكز قيادية عملياتية لحزب الله في جنوب لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي يسقط في كمين حي الزيتون.. خسائر بالجملة وكالة فيتش جيش الاحتلال غزة بقلم حسن سمير