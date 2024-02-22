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وكالة فيتش تخفض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

حسن سمير
05:00 م | الخميس 22 فبراير 2024
وكالة فيتش- صورة أرشيفية

وكالة فيتش- صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل، بأن وكالة فيتش خفضت التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

 

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