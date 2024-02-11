خبير اقتصاد إسرائيلي يوبخ وزير المالية بعد تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال

شن خبير اقتصادي إسرائيلي، هجوما حادا على وزير المالية الإسرائيلي بعد تخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال الإسرائيلي على يد مؤسسة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني.

فقدان السيطرة

وأوضح الخبير الاقتصادي يارون زيليخا، بحسب الفضائية الـ 14 الإسرائيلية، أن سلوك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتيرتش، غير مسئول وتصرفاته تثبت أنه فقد السيطرة على الوضع كاملا على الاقتصاد الإسرائيلي مع دخول الحرب الإسرائيلية يومها الـ 127 وشهرها الخامس مع الفصائل الفلسطينية.

انعدام في الرؤية

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن موديز ترى أن هناك انعداما في الرؤية الاقتصادية لدولة إسرائيل وخزانتها، وسط استمرار الحرب، ونية دولة الاحتلال مواصلة الحرب رغم الأزمات المستمرة.

يشار إلى أن صحيفة «يسرائيل هيوم»، ذكرت على لسان زعيم المعارضة الإٍسرائيلي يائير لبيد، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مسئولية وغير قادرة على إدارة الأمور بشكل صحيح ويجب إقالتها في أقرب وقت، متابعا: «تخفيض التصنيف الائتماني هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالجمهور».

تعليقات زعيم المعارضة

ولفت زعيم المعارضة، إلى أنه منذ أكثر من عام عمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم تحقيق نمو اقتصادي وسط فشل كبير وميزانيات غير مسئولية، ولا يوجد أي وزير من الـ 38 الموجودين الآن في حكومة الوحدة يعمل ضمن الاقتصاد الإسرائيلي.

حكومة الدمار

ودخل على الخط عضو الكنيست «أفيجدور ليبرمان» الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع «إكس» أن قرار تخفيض التصنيف الائتماني جاء نتيجة إجراءات عشوائية إسرائيلية تم اتخاذها بشكل غير مقبول، واصفا الحكومة الحالية بأنها حكومة «الدمار».