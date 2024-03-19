«الصحة العالمية» تطالب إسرائيل بفتح مزيد من المعابر لتسريع دخول وإيصال المياه والغذاء

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الجوع ونقص الخدمات والأمراض، تهدد مستقبل الأجيال القادمة في غزة، كما أن الأطفال بالقطاع يموتون، جراء سوء التغذية وانتشار الأمراض بشكل كبير، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وطالبت المنظمة إسرائيل، بفتح مزيد من المعابر، لتسريع دخول وإيصال المياه والغذاء والإمدادات الطبية إلى قطاع غزة.

وتوقعت «الصحة العالمية»، أن يتعرض أكثر من مليون شخص في قطاع غزة للمجاعة، ما لم يتم إدخال المزيد من الغذاء لسكانه قريبا، لافتة إلى أن الوضع في قطاع غزة كارثي، وسكان الشمال يواجهون مخاطر مجاعة وشيكة.

وتابعت «الصحة العالمية»: «الوضع الحالي في قطاع غزة سيكون له آثار طويلة المدى على حياة وصحة الآلاف ممن يعيشون فيه، ويجب إنشاء المزيد من مراكز التغذية وتحقيق الاستقرار في جميع المستشفيات الرئيسية في قطاع غزة».