محافظ شمال سيناء: جهود كبيرة للقيادة السياسية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن القيادة السياسية تبذل جهود كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وأضاف المحافظ، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي أقامته المحافظة للأشقاء الفلسطينيين العالقين في شمال سيناء، في الصالة المغطاة بالعريش، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، وممثلين من المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية، أن توجيهات الرئيس بتقديم كل التيسيرات أمام الأشقاء الفلسطينيين.

معبر رفح يعمل بصورة مستمرة لإدخال المساعدات

أكد المحافظ أن معبر رفح البري يعمل باستمرار، وأنه لم يتم إغلاقه لحظة واحدة منذ بدء العدوان على غزة، وأن المعبر يشهد يوميا استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين وأصحاب الإقامات وحاملي الجنسيات وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.

أشار المحافظ إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة، خصصت المحافظة عدد من الوحدات السكنية في عمارات السبيل بالعريش، للعالقين الفلسطينيين الذين حالت ظروف الحرب عودتهم إلى قطاع غزة، بجانب إقامة الجرحى والمرضى بعد انتهاء فترة علاجهم بالمستشفيات، وتقديم الخدمات المتنوعة لهم.

جهود الهلال الأحمر المصري

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري، ومديرية الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الأهلية الشريكة، ومنظمات المجتمع المدني، واللجنة المشكلة لتوفير الخدمات للفلسطينيين برئاسة رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وجميع من يعملون من أجل أشقائنا الفلسطينيين.