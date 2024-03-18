«فتح»: الاحتلال الإسرائيلي أخرج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل

أكد عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح، ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف المذابح التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، لافتا إلى أنّ الاحتلال يشكل خطرًا كبيرًا على الاستقرار العالمي، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف «دولة» أنّ الاحتلال الإسرائيلي أخرج معظم مستشفيات قطاع غزة عن العمل، منوهًا بضرورة اتخاذ خطوات عملية تترجم المواقف الدولية بإنهاء العدوان على غزة، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشار إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية تبحث عن أي بدائل لإدارة قطاع غزة، لكنها فشلت، مؤكدًا أنه لا أحد يمكنه تقرير المصير الفلسطيني سوى الفلسطينييين أنفسهم.