موعد عرض الحلقة 9 مسلسل المعلم.. أين يخفي مصطفى شعبان الأموال؟

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان أحداثًا غير متوقعة، إذ سرق منذر رياحنة شنطة الأموال من مصطفى شعبان، ولكنه يفاجأ بعد ذلك أن الحقيبة فارغة وكانت خدعة.

أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم

ومن المقرر أن نرى خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم، أين يخفي مصطفى شعبان الأموال التي سيشتري بها السمك.

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل المعلم

ويأتي موعد عرض الحلقة 9 مسلسل المعلم، اليوم على شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثاً عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام الذي تنطبق عليه مقولة كن حريصا وأنت تصارع الوحوش حتى لا تصبح واحدًا منهم.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.